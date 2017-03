Điều tra nghi vấn một người chết do bị công an truy đuổi

Chiều cùng ngày, trao đổi với báo chí, Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó Trưởng Công an TP Vinh, cho biết: “Nguyên nhân cái chết của anh Đức đang chờ kết luận của cơ quan khám nghiệm pháp y tỉnh Nghệ An. Chúng tôi cũng đang tiến hành điều tra có hay không việc người nhà nạn nhân phản ánh chiều 11-4, anh Đức đánh bạc và bị Công an phường Quang Trung (TP Vinh) truy bắt. Sau đó, công an đã đưa anh Đức đến bệnh viện”.

Trước đó, chiều 11-4, anh Đức được một xe taxi chở đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, không tìm thấy tổn thương phần ngoài và tử vong sau đó. Người nhà anh Đức có mặt tại bệnh viện và giữ thi thể anh tại khoa cấp cứu để yêu cầu khám nghiệm, điều tra nguyên nhân. Đêm 11-4, sau khi Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi, gia đình đã đưa thi thể anh Đức về quê an táng.

Đ.LAM - K.LIÊN