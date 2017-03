Điều tra nhóm côn đồ đánh cán bộ tại trụ sở xã

(PL)- Ngày 15-5, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết đã tạm giữ Đào Tuấn Anh (Tuấn “chó”) - nghi can đã đánh một cán bộ tại trụ sở UBND xã Hồng Thái - để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, chiều 14-5, khi ông Đỗ Văn Cường, cán bộ tài chính xã Hồng Thái, đang chơi cầu lông ở trụ sở UBND xã thì Tuấn “chó” cùng một nhóm năm người khác tìm tới. Nhóm này vừa chửi bới vừa xông vào đấm đá ông Cường khiến ông này bị dập sống mũi và thâm tím mặt. Công an huyện An Dương đã tới hiện trường lập biên bản vụ việc và tạm giữ Tuấn “chó” cùng hai phụ nữ trong nhóm để điều tra, còn hai người kia bỏ trốn. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ hành hung là do ông Cường vay nợ 400 triệu đồng của bà Duyên (một trong hai phụ nữ bị tạm giữ) đã lâu không trả nên bà này nhờ Tuấn “chó” đi đòi giúp. K.LINH