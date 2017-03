Điều tra vụ chấn thương não khi rời trụ sở công an

Cùng ngày, đại diện Cục Điều tra VKSND Tối cao đã làm việc với gia đình anh Phước.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 18-9, cơ quan Công an huyện Bình Chánh mời anh Phước đến trụ sở để điều tra do nghi liên quan đến đơn tố cáo anh này giao cấu với một bé gái 15 tuổi. Đến khoảng 1 giờ sáng 19-9, công an huyện yêu cầu gia đình làm thủ tục bảo lãnh anh Phước về. Gia đình đến đón ở cổng công an huyện thì thấy anh Phước ngã quỵ, bất tỉnh. Anh Phước được đưa đến BV Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng chấn thương phần mềm nhiều nơi, nôn mửa, đau đầu, não tụ máu bầm…

LƯU NGUYỄN