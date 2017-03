Điều tra vụ cháu bé 5 tuổi bị xâm hại

Chiều 1-10, trao đổi với phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM, thiếu tá Lê Văn Thuận, Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh), cho biết: “Công an huyện đang điều tra vụ bé N., 5 tuổi bị xâm hại. Khi mới xảy ra vụ việc, công an xã chậm báo cáo lên huyện nên quá trình điều tra gặp khó khăn. Hiện nghi phạm vẫn đang được giám sát”.

Theo đơn tố cáo của gia đình bé N. (xã An Cơ, huyện Châu Thành), do cha mẹ bé đi làm mướn cả ngày, tối mịt mới về, mọi việc chăm sóc bé đều nhờ vào ông bà nội. Chiều 6-6-2008, người chú họ tên là L. dẫn bé N. về nhà mình chơi. Tối cùng ngày, gia đình bé N. sang nhà L. đưa bé về thì thấy bé khóc. Khi gặp cha mẹ, bé N. kêu đau, đi tiểu không được và kể rằng bị chú L. xâm hại. Nhìn thấy vùng kín của bé N. bị sưng đỏ, nghi có việc chẳng lành mẹ bé sang nhà L. tra hỏi thì L. nói không biết. Ngay sau đó, L. cầm dao sang nhà dọa sẽ chém cả nhà bé N. nếu ai tố cáo công an.

Ngày hôm sau, gia đình bé N. gửi đơn tố cáo đến công an xã. Hội phụ nữ và công an xã có đến lập biên bản và gửi hồ sơ đến công an huyện.

Chờ đến bốn ngày sau không thấy động tĩnh gì, gia đình sốt ruột đưa bé N. đến Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản (Sở Y tế Tây Ninh) giám định. Kết quả giám định ghi quanh lỗ âm đạo và lỗ tiểu bị đỏ.

Mẹ bé N. nghẹn ngào: “Sau khi xảy ra sự việc, bé N. thường khóc, nhất là thấy thanh niên nào giống chú L. là nó khóc thét lên và nói con sợ chú L. lắm”.

Theo ông Nguyễn Thái Dũng, Chủ tịch UBND xã An Cơ: “Xã có thiếu sót, chúng tôi chỉ lập biên bản mà không đưa bé N. đi khám ngay. Mấy ngày sau, Hội Phụ nữ xã mới nhắc gia đình đưa bé N. giám định!”.

Bà Nguyễn Thị Mặng, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, cho biết: “Tình trạng sức khỏe của bé N. hiện bình thường nhưng hễ ai nhắc đến tên L. là bé hoảng sợ. Việc chậm đưa bé N. đi giám định ảnh hưởng đến công tác điều tra do vết tích xâm hại ban đầu không còn”.

Trước đó, gia đình bé N. đã gửi đơn đến một số cơ quan chức năng địa phương. Các cơ quan này cũng gửi công văn yêu cầu Công an huyện Châu Thành sớm điều tra, làm rõ vụ xâm hại đối với bé N. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Độc giả UNG VĂN VIỆT (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận):

Người chú họ hành động vô luân mà còn cầm dao hăm dọa gia đình cháu bé. Đề nghị công an huyện khởi tố, bắt giam ngay người chú vô lương, lập hồ sơ truy tố theo pháp luật.