Điều tra vụ cứa cổ người yêu trên quốc lộ

Nạn nhân là chị Võ Thị Kim Hương (22 tuổi, ngụ huyện Châu Thành), trên cổ có vết cắt bằng vật sắc nhọn. Tại hiện trường, cạnh thi thể nạn nhân còn có một chiếc xe mô tô.

Ngay trong tối 15-10, nghi can tên Ngô Văn Cường (27 tuổi) đã bị Công an Trà Vinh bắt giữ tại địa bàn xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, cách hiện trường vụ việc khoảng 15 km. Được biết Cường và chị Hương có quan hệ tình cảm, do ghen tuông, chiều tối 15-10, Cường đã chặn đường khi chị Hương đi từ TP Trà Vinh về và dùng hung khí cố sát nạn nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ.

GIA TUỆ - T.CÔNG