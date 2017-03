Điều tra vụ đặt mìn, nổ súng hoa cải vào nhà dân

Sáng 19-2, bà Hằng thức dậy mở cửa phát hiện tấm kính trên tường nhà có một vết đạn ghém găm vào, dưới nền nhà có một bọc nylon màu đen có gắn một đoạn dây cháy chậm bèn báo công an. Công an quận Hải An đã tới hiện trường xác định bọc nylon là quả mìn tự tạo. Theo bà Hằng, bà sống ở đây hai năm, không có mâu thuẫn với ai. Công an đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận vô hiệu hóa quả mìn và đang điều tra thủ phạm gây ra vụ “khủng bố” này.

K.LINH