Điều tra vụ gây vết thương trên dương vật cháu bé

Ông Đinh Kim Lợi, Phó Trưởng Công an phường Bến Thành, cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Đội điều tra tổng hợp Công an quận 1 để điều tra, xử lý hành vi của ông T. Anh Nh., ba của bé Q., cho hay sau khi nộp vật chứng và làm đơn trình báo tại Công an phường Bến Thành, đến nay Công an quận 1 vẫn chưa làm việc với gia đình ông. Một bác sĩ giám định pháp y cho biết việc xác định tỷ lệ thương tật vùng dương vật phụ thuộc vào tuổi của nạn nhân, đối với người lớn nếu thương tích ảnh hưởng đến khả năng tình dục thì tỉ lệ thương tật sẽ cao hơn. Theo bác sĩ này đánh giá, theo giấy chứng nhận của BV Nhi đồng 2, cháu Q. bị “rách phần da quy đầu, bầm máu vùng dây thắng dương vật, bầm máu nhẹ vùng đầu dương vật” thì tỉ lệ thương tích có thể dưới 11%. Theo thời gian khi cháu Q. lớn lên phần da dương vật rách có thể lành được và không ảnh hưởng chức năng sinh lý. HOÀNG TUYẾT ghi