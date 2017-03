Điều tra vụ giả nhà sư lừa tiền tỉ

Kết quả điều tra cho thấy cuối năm 2011, Phúc rủ Lâm (chưa rõ lai lịch) từ Tiền Giang ra Nghệ An giả nhà sư để bán nhang lừa người nhẹ dạ. Lâm đến nhà chị NTX (phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) bán nhang rồi làm quen chị X., được chị X. ủng hộ 5 triệu đồng tiền công đức.

Lâm thông tin lại về gia cảnh và nốt ruồi trên tay của chị X. cho Phúc nghe. Sau đó, Phúc điện thoại cho chị X. xưng là nhà sư muốn “cứu nhân độ thế” vì chồng chị sẽ gặp nạn cần giải hạn. Nghe Phúc “phán” trúng về gia cảnh, nốt ruồi trên tay nên dù chưa gặp mặt lần nào nhưng chị X. tin “thầy” sái cổ.

Phúc được chị X. mời tới nhà làm lễ cúng giải hạn rồi nhận 18,5 triệu đồng. Sau đó, Phúc nhiều lần dùng trò mê tín dị đoan để đe dọa, chiếm đoạt của chị X. 1,5 tỉ đồng. Bằng thủ đoạn tương tự, Phúc còn lừa bạn của chị X. 15 triệu đồng.

Mới đây, Phúc nói với chị X. vì giúp gia đình cúng giải hạn cho nên bị ma quỷ nhập người, Phúc đòi tiền cúng hơn 67 triệu đồng để trừ ma quỷ. Nhận diện được bộ mặt thật của Phúc, chị X. trình báo công an. Khi Phúc đang nhận tiền từ chị X. tại một khách sạn ở TP Vinh thì bị trinh sát PC45, Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang.

Đ.LAM