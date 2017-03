Điều tra vụ hacker tấn công báo VietNamNet

Các chuyên gia an ninh mạng của BKIS, VietNamNet và cơ quan công an chưa xác định được hướng tấn công từ nước ngoài hay trong nước. Trên các diễn đàn hacker hiện cũng chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc này.



Cuộc tấn công của hacker vào báo điện tử VietNamNet ngày 22-11 có chủ ý phá hoại, khi chiếm được quyền quản trị hệ thống, hacker đã phá hủy (deface) cơ sở dữ liệu của báo. Tuy nhiên, do VietNamNet có hệ thống dự phòng nên đã cơ bản phục hồi được hệ thống. Sau một ngày bị phá hoại, tờ báo này đã trở lại hoạt động bình thường.





Theo M.Q. (TTO)