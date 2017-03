Điều tra vụ hai nhóm giang hồ hẹn nhau huyết chiến

Theo đó, đêm 11-5, một đàn em trong nhóm của Nguyễn Duy Tân bị nhóm Bình “ngố” (cùng ngụ quận Lê Chân) chém trọng thương. Tân đã dẫn theo hơn chục đàn em mang súng hoa cải, dao, kiếm đi tìm nhóm Bình “ngố” huyết chiến. Tuy nhiên, lúc nhóm Tân đến đường Vũ Chí Thắng thì hai đàn em của Bình “ngố” đang chơi game tại đây đã kịp bỏ chạy.

Khi Công an quận Lê Chân truy bắt, nhóm côn đồ lầm tưởng là đối thủ nên đã bắn hai phát về phía công an. Công an đã bắt giữ năm người gồm Tân, Trần Nhật Minh, Nguyễn Đức Thành (Thành “giới”), Nguyễn Duy Thắng (Thắng “natra”) và Nguyễn Duy Khánh, thu giữ hai súng hoa cải, bình xịt hơi cay, 13 dao và kiếm… Theo nhận định của công an, có thể giữa hai nhóm côn đồ này có mâu thuẫn từ trước nên nhóm Bình “ngố” đã ra tay chém một đàn em của Tân. Hiện công an đang truy bắt những người còn lại.

K.LINH