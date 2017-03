Điều tra vụ hiếp dâm tập thể, phát hiện thêm hai vụ khác

(PL)- Ngày 15-9, tin từ Công an huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) cho biết sau một tuần bắt khẩn cấp 12 nghi can hiếp dâm tập thể bạn gái, cơ quan điều tra đã phát hiện thêm hai vụ hiếp dâm khác cũng do nhóm này thực hiện.

Công an đã bắt khẩn cấp thêm năm nghi can để điều tra. Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đêm 6-9, Trần Văn Tấn (17 tuổi, ngụ xã Ngũ Phụng, Phú Quý) rủ chị VT (19 tuổi) đi uống cà phê rồi chở chị T. đến đồi dương Long Hải để tâm sự. Tại đây nhóm Tấn gồm 11 thanh niên (độ tuổi 17-23) đã khống chế chị T. hiếp dâm tập thể. Ngày 7-9, nạn nhân đã đến Công an huyện Phú Quý trình báo. Theo điều tra mở rộng, trước đó, đêm 31-8, Tấn và Hoàng Văn Nghiếm cũng đã rủ M. và P. đi uống cà phê rồi đưa cả hai vào đồi dương Long Hải tâm sự. Tại đây với “kịch bản” đã được dựng sẵn, bất ngờ xuất hiện bảy thanh niên lao vào đánh Tấn và Nghiếm. Tấn và Nghiếm giả vờ ngất xỉu để đồng bọn thay nhau giở trò đồi bại. PHƯƠNG NAM