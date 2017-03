Điều tra vụ lừa bán dự án “ảo” chiếm đoạt 27 tỉ đồng

Liên quan đến vụ án này, giữa tháng 8-2012, Công an TP.HCM đã bắt giữ ông Lương Tô Hoài (tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) về hành vi nói trên.

Theo điều tra ban đầu, tháng 5-2002, ông Hoài và ban giám đốc Công ty Vĩnh Hoàng gửi đơn đến kiến trúc sư trưởng TP.HCM và UBND huyện Hóc Môn xin thực hiện dự án xây dựng khu dân cư diện tích hơn 11,7 ha tại ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm. Trong khi mới được UBND TP.HCM và huyện Hóc Môn xem xét “thỏa thuận địa điểm”, ông Hoài đã thuê vẽ bản đồ dự án theo tỉ lệ 1/500.

Từ bản đồ dự án cắm trên đất quy hoạch, phía Công ty Vĩnh Hoàng tự thương lượng đền bù với người dân địa phương. Tiếp theo, ông Hoài còn quảng cáo rầm rộ trên website, trưng biển công bố quy hoạch để mời chào khách mua nền đất thu tiền với hình thức ký hợp đồng vay vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dự án. Theo cơ quan công an xác định, ông Hoài và Công ty Vĩnh Hoàng đã chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hơn 27 tỉ đồng.

Do xét thấy Công ty Vĩnh Hoàng không đủ năng lực tài chính, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của nhiều người nên cuối tháng 3-2008, UBND huyện Hóc Môn có văn bản kiến nghị UBND TP.HCM xem xét chấm dứt việc thỏa thuận lập dự án của Công ty Vĩnh Hoàng. Tuy nhiên, ông Hoài không trả tiền cho khách hàng nên UBND huyện Hóc Môn chuyển toàn bộ hồ sơ sang Công an huyện Hóc Môn. Sau đó, Công an huyện Hóc Môn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì xét thấy không cấu thành hành vi phạm tội.

Đồng thời, ông Hoài đã có giải trình gửi đến các cơ quan chức năng cho rằng ông bị người cộng sự cũng là người tình là bà NTBT - thủ quỹ của Công ty Vĩnh Hoàng qua mặt, chiếm đoạt tài sản của Công ty Vĩnh Hoàng để tiêu xài cá nhân. Thậm chí ông Hoài tố cáo bà T. đã giam giữ ông, tạt nước sôi gây thương tích cho ông vào cuối tháng 11-2008.

Đến khi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vào cuộc đã làm rõ được hành vi ông Hoài chiếm đoạt hơn 27 tỉ đồng của nhiều người.

Công an TP.HCM đề nghị các nạn nhân nên đến trình báo, cung cấp thông tin tại địa chỉ 324 Hòa Hưng (quận 10, TP.HCM) hoặc thông qua số điện thoại (08) 38623638, gặp điều tra viên Lê Trọng Nghĩa.

TUYẾT KHUÊ