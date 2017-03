Điều tra vụ một nghi phạm tử vong ở quận 9

Theo anh Hoàng Gia Đại Phú (anh ruột của Phước), Phước có vợ và con nhỏ (năm tuổi), mở tiệm sửa xe ngay tại nhà. Cách đây hơn hai tháng, Phước được một thanh niên gạ bán chiếc xe hiệu Dream Trung Quốc cũ, không có giấy tờ với giá 700.000 đồng. Sau khi mua, Phước đã tân trang xe và bán cho người khác để kiếm lời. Sau đó, có người báo bị mất xe Dream, Công an quận 9 vào cuộc và đã tạm giữ một số người có liên quan để điều tra làm rõ, trong đó có Phước.

Theo anh Phú, lúc Phước bị tạm giam, gia đình không hay biết thông tin gì, cũng như không được gặp Phước. Bất ngờ sáng 19-2, gia đình nhận được thông tin từ cơ quan công an, Phước bị sốt, bị co giật… Khi đến trụ sở Công an quận 9, gia đình tiếp tục nhận tin Phước được chuyển đến BV Đa khoa khu vực Thủ Đức. Tại BV, gia đình được hung tin Phước đã tử vong. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, các y, bác sĩ trực của BV Đa khoa khu vực Thủ Đức TP.HCM xác nhận trường hợp Hoàng Gia Đạt Phước được chuyển thẳng vào nhà đại thể của bệnh viện, chứ không nhập vào khoa cấp cứu, do đó bệnh viện không nắm được bệnh tình cũng như nguyên nhân tử vong.

Gia đình Phước cho biết trước khi bị tạm giam, Phước khỏe mạnh, chưa từng có tiền sử bệnh tật gì. Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng thông báo: “Nguyên nhân Phước tử vong là do phù thủng cấp tính”. Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể của Phước cho gia đình mai táng. Nghi ngờ về kết quả giám định, gia đình đã khiếu nại về cái chết của Phước. Qua đó, một lãnh đạo Công an quận 9 cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc.

HOÀNG TUYẾT