Điều tra vụ “múa súng” trong công viên

Ngày 17-7, cơ quan điều tra Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Thành (32 tuổi, trú quán tại Đắk Nông) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, trưa 12-7, nhóm bảo vệ Công viên Thanh Lễ (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) điện thoại báo công an phường có một thanh niên đang nằm ngủ trên ghế đá công viên, trong lúc say giấc người này kéo chiếc áo khoác để lộ khẩu súng ngắn dắt theo trên bụng. Nhận được tin báo, công an, dân quân phường đóng giả vai người dân vào công viên đi dạo rồi lợi dụng thời cơ áp sát khống chế đối tượng khả nghi này. Khi người thanh niên chợt tỉnh giấc liền phản ứng bằng cách ném áo khoác bỏ chạy nhưng chạy được khoảng 200 m thì bị lực lượng phối hợp bao vây bắt gọn. Kiểm tra chiếc áo khoác, có một khẩu súng rulo bọc trong hai lớp nylon quấn trong áo. Người này khai tên Thành, kiểm tra trong người Thành, công an thu giữ thêm bốn viên đạn chì và một gói bột màu trắng (nghi là heroin, chưa rõ trọng lượng).

Thành bị bắt giữ cùng khẩu súng tang vật. Ảnh: VÕ BÁ

Từ lời khai của Thành, Công an TP Thủ Dầu Một triệu tập một người dân có liên quan để lời khai. Theo lời ông TTH (người liên quan) trước đó khi chăm sóc người thân bị bệnh tại BV Đa khoa tỉnh Bình Dương, tình cờ ông quen biết Thành. Qua đó, ông mời Thành đến Công viên Thanh Lễ uống rượu. Trong lúc “rượu vào, lời ra”, Thành móc súng trong người ra múa trước mặt ông H. và tỏ ý rủ ông đi cướp tài sản bằng “hàng nóng” kiếm tiền tiêu xài. Ông H. giả vờ đồng ý rồi nói vào căn tin công viên để “mua đồ nhắm”. Tại đây, ông nhờ người bán hàng điện thoại báo công an. Nhận được tin báo, Công an phường Hiệp Thành kịp thời có mặt tại công viên, khống chế Thành và thu giữ khẩu súng. Bước đầu Thành khai nhận tình cờ lượm được khẩu súng trên đường, trong lúc hứng chí nên múa súng nhằm lòe ông Hiếu.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.

VÕ BÁ