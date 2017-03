Điều tra vụ nổ quà trên xe khách khiến ba người bị thương

(PL)- Ngày 1-10, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương điều tra vụ việc nổ hộp quà gửi trên xe khách giường nằm làm ba người bị thương.

Theo ủy ban này, mặc dù đây không phải là TNGT nhưng vụ việc đã gây mất an ninh, tạo tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân nên cần ráo riết làm rõ. Theo đó, trưa 30-9, khi xe giường nằm 29B-056.71 chở hơn 10 hành khách chạy qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An thì người của nhà xe là anh Thái Viết Hảo lấy một túi hàng bóc ra xem. Bất ngờ vật bên trong là một chiếc loa phát nổ lớn, anh Hảo bị cụt bàn tay và có nguy cơ hỏng cả hai mắt. Vụ nổ cũng làm các anh Phan Đình Ninh (lái chính) và Trần Văn Tám (lái phụ) bị thương ở phần lưng, nhiều hành khách kịp che mặt nên không bị xây xát nhưng rất hoảng sợ. Theo người của nhà xe, hôm 27-9, một người chừng 14 tuổi tại Nghệ An có gửi túi hàng trên với lời nhắn khi xe ra đến cây xăng ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) sẽ có người đón nhận quà. Quá trình xe di chuyển, anh Hảo gọi vào số điện thoại ghi trên hộp quà gửi nhưng được trả lời là không nhận vì không phải hàng của mình. Trưa 30-9, anh Hảo tò mò mở ra thì quà phát nổ. Trong ngày, cơ quan Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ nổ trên. Qua khám nghiệm, nhận định ban đầu có thể thuốc nổ đã được cài trong chiếc loa. ĐẮC LAM