Điều tra vụ phóng hỏa để dọa người

Đêm 3-7, anh Sơn đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh bên ngoài rồi khói bốc lên dày đặc kèm mùi khét lẹt trong nhà. Anh Sơn liền chạy ra phía trước nhà thì thấy lửa bùng cháy trước cửa sắt đang đóng kín. Anh liền lấy nước dập lửa. Cùng thời điểm này hàng xóm phát hiện lửa đã xúm lại chữa cháy.

Ngay sau đó Công an phường Bình Hưng Hòa A đến hiện trường ghi nhận sự việc. Tại đây, công an phường thu giữ một can nhựa có mùi xăng. Cửa sắt nhà anh Sơn khá dày và chắc, bị cháy bong sơn, tường cửa bị ám khói đen.

Theo tường trình của anh Sơn với cơ quan điều tra, nguyên nhân có thể liên quan đến việc phân chia tài sản khi ly hôn với vợ cũ là chị PTMH. Hiện căn nhà đang được ngăn làm đôi để mỗi người ở một bên.

Tin nhắn hăm dọa vào máy điện thoại anh Sơn.

Do có mâu thuẫn nên anh Sơn thường cự cãi với chị H. Những lần ấy, xuất hiện một người thanh niên ra mặt bảo vệ cho chị H. Người này thường lui tới nhà chị H., không xưng tên, chỉ nói là “em bà con với chị H.” đến ở để bảo vệ cho chị H. Gần đây, người thanh niên này thường đứng trước cửa nhà anh Sơn lúc về đêm rồi lấy đá ném vỡ kính thách thức. Sáng 1-7, anh Sơn qua gặp chị H. bàn chuyện phân chia tài sản thì người “em bà con” từ bên trong bước ra xen vào, can thiệp. Trước đó nhiều cú điện thoại, tin nhắn hăm dọa vào máy điện thoại của anh Sơn. Đêm 3-7, khi xảy ra vụ phóng hỏa anh Sơn nhận tin nhắn “Nếu mày muốn, tao sẽ làm cho mày biết tao là ai. Mày bản lĩnh với tao, tao sẽ cho mày thấy, OK?”. Anh Sơn cho biết hiện đang rất bức xúc và lo sợ cho tính mạng của mình bị đe dọa.

Về phía chị H., trình bày đêm đó chính chị là người đầu tiên phát hiện lửa cháy trước cửa nhà anh Sơn và chị tri hô cho hàng xóm dập lửa. Chị H. cho rằng anh Sơn có nhiều mối quan hệ làm ăn bên ngoài nên chị không biết có mâu thuẫn với ai hay không.

Công an phường Bình Hưng Hòa A đã lấy lời khai của chị H. và các bên liên quan, lập hồ sơ chuyển đến cơ quan điều tra Công an quận Bình Tân làm rõ.

LƯU NGUYỄN