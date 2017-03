Điều tra vụ tài xế xe cứu thương không cứu người bị nạn

Theo ông Ngô Văn Tỷ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, sáng 16-4, tài xế Mười điều khiển xe cấp cứu chở một bệnh nhân bị bỏng đi TP.HCM. Trên xe có điều dưỡng Nguyễn Văn Ngọc. Khi xe cấp cứu đến khu vực xảy ra tai nạn, tài xế Mười cho xe dừng lại, điều dưỡng Ngọc định mở cửa xe nhưng bị thân nhân người bệnh phản ứng không cho chở thêm nạn nhân. Một số người dân chứng kiến tai nạn đã vây quanh xe cứu thương. Phải gần 10 phút sau xe mới đi khỏi hiện trường. Cũng theo ông Tỷ, qua vụ việc trên trung tâm đã có nhắc nhở chung đối với tài xế và điều dưỡng rút kinh nghiệm. Hiện vụ việc nói trên cũng đã được trung tâm báo cáo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết hiện Công an tỉnh đã giao vụ việc này cho Công an huyện Châu Thành điều tra theo thẩm quyền. “Trong trường hợp xe cấp cứu có đủ điều kiện nhưng không cứu người, những người có liên quan sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật” - ông Lộc nói.

HOÀNG NAM