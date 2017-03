Điều tra vụ tham ô gần 18 tỉ đồng trong ngành điện

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2010 tới nay, Quyên đã thu gần 18 tỉ đồng tiền bán điện của Điện lực TP Uông Bí nhưng không nộp ngân sách mà giữ lại chi tiêu. Từ nguồn tin tố giác, Công an TP Uông Bí vào cuộc điều tra, bước đầu làm rõ hành vi vi phạm của Quyên. Ngày 12-6, Công an TP Uông Bí đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp đối với Quyên về tội tham ô tài sản. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra những người liên quan về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

H.HOÀNG