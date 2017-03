Điều tra vụ trưởng văn phòng luật sư bị côn đồ đánh vỡ sọ

Theo LS Thuộm, chiều 24-11, tại cổng Trường Tiểu học Ngô Gia Tự (phường Thượng Lý, Hồng bàng, Hải Phòng), ông bị ông ĐVL, Giám đốc chi nhánh một công ty kim khí, chặn đầu xe. Lúc đó những thanh niên đi cùng ông L. nhảy vào đánh luật sư Thuộm túi bụi và đập gạch vào đầu. Nạn nhân đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não hở, đa chấn thương vùng đầu, mặt. Theo luật sư Thuộm, khi bị hành hung ông đã bị mất một đồng hồ cùng một lắc đeo tay năm chỉ vàng. Luật sư Thuộm khẳng định ông bị đánh vì tham gia tư vấn pháp lý cho Công ty TNHH Thống Nhất trong việc thanh toán công nợ với chi nhánh công ty kim khí của ông L.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại, ông ĐVL khẳng định không liên quan đến vụ đánh luật sư Thuộm. Ông L. cho rằng mới chỉ gặp ông Thuộm một lần khi đối chiếu công nợ. Lúc luật sư Thuộm bị đánh, ông L. vô tình đi ngang qua, thấy vậy nên có can ngăn. “Tôi không quen biết với nhóm thanh niên đánh ông Thuộm. Nếu tôi không can ngăn thì ông Thuộm còn bị đánh nhiều hơn”. Theo ông L., khi luật sư Thuộm đi cấp cứu, ông còn ở lại hiện trường giữ xe máy cho nạn nhân.

Theo một nhân chứng, vụ luật sư Thuộm bị đánh chỉ diễn ra trong vòng vài phút. Sau đó, một người trong nhóm đánh ông Thuộm quay ra hỏi người đàn ông chặn xe: “Thế đủ chưa anh, em về nhé?”. Người đàn ông này liền hô to: “Thôi đánh thế đủ rồi”. Nhân chứng xác nhận chính người này ở lại trông xe máy cho luật sư.

Chiều 25-11, luật sư Lê Quang Hiệp, Phó Trưởng Văn phòng Luật sư Á Đông, cho biết đã gửi công văn đến các cơ quan bảo vệ pháp luật, đề nghị khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và cướp tài sản. Theo Công an quận Hồng Bàng, hiện Công an phường Thượng Lý đã xác lập hồ sơ ban đầu, báo cáo công an quận xử lý theo thẩm quyền.

Dự kiến hôm nay (26-11), công an tiến hành triệu tập những người liên quan để làm rõ.

KIM LINH