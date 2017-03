Điều tra vụ xác chết bị cắt tai

Ông Mai được phát hiện đã chết vào đêm 22-6 ở tư thế nằm sấp trên nền gạch, hai vành tai bị cắt đứt. Hiện nguyên nhân án mạng đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Cùng ngày, PC45 Công an tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ ba nghi can có liên quan đến cái chết của anh Lê Ngọc Đài, công nhân Nông trường Thuận Tân thuộc Công ty TNHH Cao su Bình Thuận đóng trên địa bàn huyện Đức Linh. Trước đó, chiều 21-6, anh Đài cùng một đồng nghiệp đi tuần tra thì phát hiện có một số người đang cạo trộm mủ cao su. Những người này bất ngờ quay lại tấn công và đâm anh Đài trước khi bỏ chạy. Do vết thương quá nặng nên anh Đài đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

P.NAM