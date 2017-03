Điều tra vụ xác chết bị đốt trên đồi

(PL)- Ngày 20-9, Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an huyện Nghi Lộc đã khám nghiệm, điều tra vụ xác chết phụ nữ bị đốt, đang phân hủy chỉ còn xương trên đồi Con Lợn (xã Nghi Hợp, Nghi Lộc).

Sáng sớm cùng ngày, người dân xã Nghi Hợp lên đồi hái sim phát hiện xác chết trên nằm trong vùng cây đã bị đốt cháy. Cạnh đó có một số mảnh quần áo còn sót lại và kẹp tóc, chiếc nón bị cháy sém cùng vỏ một can nhựa đựng xăng. Một số xương đã bị động vật tha đi gần đó. Cơ quan công an bước đầu xác định xác chết trên là bà Vũ Thị Lan (trú xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc). Trước đó, trưa 4-9, học sinh ở xã Nghi Hợp trên đường từ trường về nhà có thấy khói và lửa bốc lên từ đồi Con Lợn nhưng không để ý. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đ.LAM