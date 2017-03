Đình chỉ ba cảnh sát vì giúp tội phạm thông cung

Đó là thượng úy Lê Văn Thuyết, trung úy Bùi Văn Trúc và chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Minh Luân.

Theo thông tin ban đầu, bị can chủ chốt trong vụ án là Nguyễn Văn Long (Long Thanh) và Phạm Duy Hưng (Hưng vườn điều) đang tạm giam tại Công an huyện Long Thành. Người nhà một trong các bị can này đã tìm cách móc nối với ba công an trên, chi cho họ một số tiền. Đổi lại, ba công an này đưa điện thoại vào nhà tạm giữ để cho bị can này gọi điện thoại ra ngoài để thông cung.

Trước đó, tháng 4-2010, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá hai băng nhóm Long Thanh và Hưng vườn điều. Hai băng này có những hoạt động mang tính chất xã hội đen như cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, bảo kê sòng bài, quán bar… trong thời gian dài trên địa bàn TP Biên Hòa.

Trước đó, ngày 16-11, Công an tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định điều động Thượng tá Bùi Hữu Danh - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh sang giữ chức vụ Trưởng Công an TP Biên Hòa thay cho Thượng tá Nguyễn Thành Long. Đồng thời điều động Thượng tá Long về nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Công an tỉnh.

Theo thông tin PV nắm được, việc điều động cán bộ đợt này để làm rõ trách nhiệm của một số cán bộ Công an TP Biên Hòa trong việc để hai băng nhóm xã hội đen hoạt động. Ngoài ra, Công an tỉnh Đồng Nai cũng lật lại một số vụ án liên quan đến hai băng nhóm này đã được Công an TP Biên Hòa giải quyết trước đó.

TR.DUNG - Đ.HIỂN