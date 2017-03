Đình chỉ các chức vụ của phó bí thư xã Cửa Cạn

Lý do mà Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quốc ra quyết định với ông là căn cứ vào quyết định khởi tố bị can của công an đối với ông trước đó.

Ông Hưng bị khởi tố về hành vi chặt phá hơn 4.000 m2 đất rừng tại khu vực ấp 3, xã Cửa Cạn. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Phú Quốc còn diễn ra nhiều vụ chặt phá cây rừng. Lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang từng chỉ đạo kiểm tra...

VĨNH SƠN