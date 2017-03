Đình chỉ các cơ sở sản xuất, kinh doanh rau bẩn

Theo đó, tổ chức điều tra, khảo sát các vùng sản xuất rau an toàn, từ đó tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sản xuất, sơ chế rau an toàn; kiên quyết chuyển đổi các vùng không đủ điều kiện sản xuất.



Đồng thời, Chi cục Bảo vệ thực vật tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại các vùng trồng rau; kiên quyết đình chỉ sản xuất, kinh doanh rau đối với các cơ sở vi phạm nhiều lần hoặc không bảo đảm các điều kiện sản xuất, kinh doanh rau an toàn...





Theo Minh Nam (TNO)