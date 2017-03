Đình chỉ cảnh sát tát em họ giữa sân bóng

CSCĐ dùng xe công “giải quyết” việc riêng Ngày 17-11, một lãnh đạo Phòng CSCĐ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã báo cáo cho Ban Giám đốc công an tỉnh liên quan đến thông tin “một đội phó đội CSCĐ dùng xe công đi giải quyết việc riêng”. Trước đó, một nhóm tám thanh niên sau khi vào Khu du lịch sinh thái Thác Voi (xã Thành Vân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) đã xảy ra mâu thuẫn với người quản lý khu du lịch. Theo đó, hai mẹ con người quản lý khu du lịch bị vợ chồng Nguyễn Thị Linh Trang (sinh năm 1994, ở TP Thanh Hóa) trong nhóm thanh niên trên chém đứt gân tay, dây động mạch và các dây thần kinh... Sự việc được người dân báo cho cơ quan công an. Theo ông Hà Văn Thắng, Trưởng Công an xã Thành Vân, hôm xảy ra vụ ẩu đả, một cô gái đến công an xã thông báo chồng (Nguyễn Minh Quân - PV) bị đánh. Khi công an đến thì nhóm thanh niên không còn ở hiện trường nhưng có ba chiếc xe máy, vỏ da đựng dao, nhiều vết máu loang lổ. Công an xã đã lấy lời khai của các bên và chuyển hồ sơ cho công an huyện. Sau đó, một người đi ô tô biển xanh (số 36A-005.72), bên hông xe có dòng chữ CSCĐ đến để “giải quyết” vụ việc cùng với công an huyện. Theo Phòng CSCĐ công an tỉnh, cô gái tên Trang trên là con của ông Nguyễn Minh Sửu, Đội phó đội CSCĐ. Hôm đó không phải là ca trực của ông Sửu nhưng khi nghe tin nhóm bạn của con gái bị đánh nên ông đã mượn xe (ảnh) của cơ quan đến xem vụ việc thế nào.