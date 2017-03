Đình chỉ công tác hạt trưởng kiểm lâm điều xe công chở gỗ lậu

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quỳ Châu (Nghệ An), để phục vụ điều tra, làm rõ việc ông Cường điều xe công chở gỗ lậu về nhà mình. Đồng thời, điều hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Quỳ Châu tạm thời thay thế công việc hạt trưởng của ông Cường.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 3-8, tại ngã tư thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lương), công an bắt giữ xe công BKS màu xanh 37A-1343 do anh Nguyễn Đức Thuận (lái xe của Hạt Kiểm lâm huyện Quỳ Châu) điều khiển, chở gần 1 m3 gỗ dổi rừng. Ngồi trên xe còn có ông Cường. Giải trình với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, ông Cường khai số gỗ trên là gỗ trôi nổi trên thị trường không có giấy tờ, ông thu gom rồi nhờ anh Thuận chở về nhà để đóng bàn ghế học cho con. Chiều 6-8, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, cho biết quan điểm của lãnh đạo chi cục là sẽ xử lý nghiêm minh vụ việc.

ĐẮC LAM