Đình chỉ công tác tổ 141 bị tố đánh người

Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác của một số cán bộ, chiến sĩ thuộc tổ công tác Y5/141 liên quan đến việc bị tố cáo đánh vỡ xương gò má một thanh niên đi xe không đội mũ bảo hiểm.

Trước đó, ngày 14-3, anh Nguyễn Duy Hoàng đi xe máy tới ngã tư Minh Khai - Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) thì thấy có tổ công tác Y5/141 đang làm nhiệm vụ; do không đội mũ bảo hiểm, sợ bị xử phạt nên Hoàng đã tăng ga bỏ chạy. Sau đó giữa anh Hoàng và tổ công tác có xảy ra xô xát dẫn đến Hoàng bị thương, vỡ xương gò má phải nhập viện. Hiện Ban Giám đốc Công an TP đang chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ việc anh Hoàng bị các chiến sĩ Y5/141 đánh hay do tự lái xe đâm vào dải phân cách để có hướng xử lý tiếp theo.

NGUYỄN DÂN