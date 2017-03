Đình chỉ công tác trưởng công an xã đánh dân

Theo đó tạm đình chỉ công tác đối với ông Huỳnh Ngọc Sanh, Trưởng Công an xã Xuân Quang 3, để điều tra liên quan đến việc đánh người. Riêng trường hợp ông Đào Duy Thành, Phó Công an xã Xuân Quang 3, đang chờ kết quả điều tra để xử lý.

Theo Thượng tá Lê Văn Định, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân, tối 26-6, tổ tuần tra Công an xã Xuân Quang 3 phát hiện một nhóm thanh niên đang chơi bên bờ sông ở địa phương. Trong lúc làm việc với nhóm thanh niên, các ông Huỳnh Ngọc Sanh, Đào Duy Thành có dùng dùi cui đánh, gây thương tích anh Trương Ngọc Lợi. Sau đó công an xã đưa anh Lợi và một thanh niên về trụ sở xã, anh Lợi bị giữ lại qua đêm. Sáng hôm sau, người thân đưa anh Lợi về nhà với nhiều vết thương trên người.

BV Đa khoa huyện Đồng Xuân ghi nhận: Anh Lợi có nhiều vết thương hai bên sườn, bụng, tay do bị vật cứng tác động mạnh. Gia đình anh Lợi cho rằng bị công an đánh vô cớ nên tố cáo.

TẤN LỘC