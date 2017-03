Đình chỉ điều tra vụ án Đài Quán Tre

Cùng ngày, cơ quan này đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với các bị can Hồ Trọng Hiếu, Cao Xuân Thăng, Nguyễn Mạnh Sơn và Nông Quốc Tuấn.

Khởi tố ồ ạt tám người điều tra hơn sáu năm

Năm 1991, ông Hồ Trọng Hiếu, nguyên giám đốc Đài Quán Tre, gửi công văn lên lãnh đạo Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông xin được phân phối đất trong khuôn viên Đài và được chấp thuận. Ông Hiếu đã ký quyết định thành lập hội đồng phân phối đất và ban hành 77 quyết định chia 1,52 ha đất cho 77 cán bộ, nhân viên của Đài làm nhà ở. Hai phó giám đốc Đài Quán Tre là Cao Xuân Thăng và Nguyễn Mạnh Sơn là thành viên hội đồng phân phối đất.

Đầu năm 2002, UBND TP.HCM có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường xuyên Á và các công trình hạng mục bổ sung khác. Trong đó, đất thu hồi của 15 hộ thuộc Đài Quán Tre là 3.500 m2. Trong số này có ba hộ đã có giấy chứng nhận và 12 hộ khác đang trong thời gian chờ cấp giấy chứng nhận.

Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng gồm các ông Lê Hoài Trung (Chủ tịch UBND quận), Hồ Văn Hiếu (cán bộ UBND quận), Trần Văn Lực (Chủ tịch UBND phường là tổ trưởng) và Nguyễn Ngọc Lịch (cán bộ BQL dự án Mỹ Thuận) xác định đất của 15 hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng của Đài Quán Tre đều thuộc diện được đền bù. Sau đó, các hộ trên được đền bù nhiều tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, trong số này có 12 hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vì vậy đất của họ vẫn là đất của Nhà nước, đền bù cho họ là sai luật.

Ba cán bộ quận 12 gồm Trần Văn Lực, Nguyễn Ngọc Lịch và Hồ Văn Hiếu (từ trái sang) sau khi nhận quyết định đình chỉ điều tra sáng 9-9-2009. Ảnh: HUỲNH TRÍ DŨNG

Cạnh đó, trạm xăng dầu Quán Tre thuộc sở hữu của Đài, ông Nông Quốc Tuấn thuê. Khi giải tỏa, Nông Quốc Tuấn đã ký khống hợp đồng mua bán với nội dung cây xăng này ông mua từ người khác, để hợp pháp hóa việc nhận tiền đền bù giải tỏa cây xăng. Theo lời khai của ông Tuấn thì ông ta đã được ông Nguyễn Ngọc Lịch, BQL dự án Mỹ Thuận, hướng dẫn làm hồ sơ dự toán, thiết kế xây dựng và thẩm tra để nhận tiền đền bù.

Theo cơ quan điều tra, bằng việc đền bù sai đối tượng, các bị can đã làm thiệt hại nhiều tỉ đồng của Nhà nước. Từ đó, tám bị can bị khởi tố. Căn cứ vào yêu cầu của cơ quan điều tra, UBND quận 12 đã yêu cầu các hộ dân nộp lại số tiền đền bù sai đối tượng. Đã có một số hộ dân nộp lại hơn 1,6 tỉ đồng.

Và… đình chỉ điều tra toàn bộ, trả lại tiền đã thu

Suốt thời gian điều tra, các bị can liên tục kêu oan. Tháng 5-2007, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thay mặt Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra nghiên cứu, đánh giá cụ thể chứng cứ buộc tội, thống nhất ý kiến với VKSND Tối cao về quan điểm, đường lối xử lý vụ án, bảo đảm phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế về sử dụng vốn ODA, không được để oan sai và kéo dài.

Tháng 8-2008, VKSND Tối cao đã có quyết định đình chỉ vụ án, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Hoài Trung.

Đến tháng 9-2009, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với các ông Hồ Văn Hiếu, Trần Văn Lực và Nguyễn Ngọc Lịch với lý do chuyển biến của tình hình nên hành vi không còn nguy hiểm. Ngay sau khi nhận được quyết định đình chỉ điều tra, ông Hồ Văn Hiếu đã có đơn khiếu nại, yêu cầu xác định mình vô tội.

Mới đây, ngày 15-11-2011, VKSND Tối cao ra các quyết định đình chỉ vụ án đối với các bị can Hồ Trọng Hiếu, Cao Xuân Thăng và Nguyễn Mạnh Sơn cũng với lý do: Đủ căn cứ để kết luận các bị can có hành vi phạm tội. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra quá lâu, quá trình điều tra xử lý kéo dài, UBND TP.HCM có ý kiến về quy hoạch đền bù cho các hộ dân Đài Quán Tre là phù hợp với quy hoạch và chính sách đền bù giải phóng mặt bằng của TP.HCM” và “xét thấy không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự với bị can”.

Cùng với quyết định đình chỉ vụ án, VKSND Tối cao có quyết định xử lý vật chứng, theo đó trả lại số tiền mà các hộ dân đã nộp cho cơ quan điều tra (sau khi khởi tố vụ án và cơ quan điều tra cho rằng việc chi trả đó là sai đối tượng). Chỉ sung công quỹ 415 triệu đồng do Nông Quốc Tuấn đã nộp để khắc phục hậu quả.

Tám bị can bị đề nghị truy tố gồm: Lê Hoài Trung, Chủ tịch UBND quận 12, nay là Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM. Hồ Văn Hiếu, nguyên Trưởng ban Thẩm định đền bù thiệt hại quận 12, nay là Chánh Thanh tra xây dựng quận 12. Trần Văn Lực, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ quận 12, nay là Ủy viên Thường vụ UBMTTQ quận 12. Nguyễn Ngọc Lịch, từ khi bị khởi tố đến nay vẫn là cán bộ Ban QLDA Mỹ Thuận. Các ông Hồ Trọng Hiếu (nguyên Giám đốc Đài Quán Tre), Cao Xuân Thăng (nguyên Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Đài Quán Tre), Nguyễn Mạnh Sơn (nguyên Phó Giám đốc Đài Quán Tre), hiện là cán bộ hưu trí. Nông Quốc Tuấn (nguyên cán bộ Đài Quán Tre) hiện đã thôi việc.

ĐỨC HIỂN - NGUYÊN HƯNG