Đình chỉ hoạt động nhà hàng nổi Mỹ Khánh

Phòng Cảnh sát đường thủy đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về các lỗi trên, đồng thời ra quyết định đình chỉ hoạt động nhà hàng này.



Như đã thông tin, tối 8.1, nhà hàng nổi Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) bất ngờ bị chìm trong khi đang đãi tiệc; hơn 200 thực khách may mắn thoát nạn.



Theo Công an huyện Phong Điền, đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận chính thức vụ tai nạn; do chờ việc trục vớt nhà hàng nổi hoàn tất mới có thể khám nghiệm để tìm ra nguyên nhân.





Theo Mai Trâm (TNO)