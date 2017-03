Đình chỉ tài xế trộm xăng trên quốc lộ

Truy cứu hình sự nếu trộm trên 2 triệu đồng Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, chúng tôi đã có kế hoạch kiểm tra chủ tiệm rửa xe, tạp hóa Cô Yến và tiệm sửa xe Sáu trong ngày 9-6. Theo đó, chúng tôi sẽ yêu cầu các chủ tiệm này có cam kết không được thu mua xăng dầu từ các xế rút trộm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Ngoài ra, hành vi tài xế rút trộm xăng dầu với số lượng giá trị trên 2 triệu đồng có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội trộm cắp tài sản. Cho nên việc những người này mua lại xăng dầu của người trộm cắp cũng sẽ bị xem là đồng phạm, do đã tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trung tá NGUYỄN VĂN LÝ, Đội trưởng Đội CSĐT về tội phạm kinh tế và chức vụ Công an huyện Thống Nhất