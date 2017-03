Đình chỉ vụ án sáu công an làm sai lệch hồ sơ

đồng thời đình chỉ vụ án đối với các bị can Huỳnh Văn Sáu (phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phú, Đồng Nai), Đinh Công Luận (đội trưởng Đội CSĐT về trật tự xã hội Công an huyện Tân Phú), Võ Văn Nguyên (phó trưởng Công an thị trấn Tân Phú), Huỳnh Văn Thơ (trưởng Công an thị trấn Tân Phú), Trần Đình Thái (công an viên Công an thị trấn Tân Phú), Phan Văn Minh (cán bộ Công huyện Tân Phú tăng cường cho Công an thị trấn Tân Phú).

Tháng 7-2009, Công an thị trấn Tân Phú bắt quả tang bốn người đánh bạc, thu giữ 5,1 triệu đồng. Ông Huỳnh Văn Sáu chỉ đạo Công an thị trấn Tân Phú xử lý hành chính. Đáng lưu ý, Võ Văn Nguyên chỉ đạo cấp dưới làm lại biên bản phạm pháp nhưng ghi thu tiền trên chiếu bạc là 1 triệu đồng. Đến tháng 2-2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra lại hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng đánh bạc. Sau đó, Cục Điều tra VKSND Tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với sáu cán bộ, chiến sĩ công an trên về tội không truy trách nhiệm hình sự người có tội.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, VKSND Tối cao xét tính chất vụ án, nhân thân các bị can, đối chiếu các quy định của pháp luật, thấy không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ cần kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính.

DUY ĐÔNG