Đinh lại dày đặc trên cầu Sài Gòn

Gần đây, bạn đọc phản ảnh về tình trạng rải đinh dày đặc tại cầu Sài Gòn (thường là loại đinh ốc vít, đinh kẽm cắt hình tam giác, hình thoi) khiến nhiều nạn nhân té ngã, nguy hiểm đến tính mạng. Sáng 22-5, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM có mặt tại cầu Sài Gòn và chứng kiến nhiều người đi xe máy qua đây bị cán đinh một cách bất thường, phải dẫn bộ qua cầu khiến lưu thông bị ùn tắc.

Chị Nguyễn Thị Hải (ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) khi đang xuống dốc cầu thì xe cán đinh khiến chị loạng quạng té ngã, rất may những người chạy xe máy phía sau kịp thắng gấp. Khoảng 15 phút sau, anh Dũng (ngụ quận 2) qua cầu Sài Gòn thì xe của anh cũng bị cán đinh. Loại đinh ốc vít này, chỉ cần bánh xe cán lên là có tác dụng như một đòn bẩy khiến đinh cắm ngay vào vỏ xe.

Một cán bộ Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT đường bộ-đường sắt Công an TP.HCM) cho biết sáng 21-5, người điều khiển xe hai bánh trên cầu Sài Gòn cán phải đinh nhiều nhất. Có trường hợp cán đinh đột ngột nên té ngã, rất nguy hiểm khi dòng xe lưu thông phía sau đang trờ tới.

Xe bị cán đinh sáng 22-5 (xe hút đinh của TNXP bên cạnh). Ảnh: Võ Bá

Thanh niên xung phong vá xe cho người dân bị cán đinh sáng 22-5 dưới chân cầu Sài Gòn. Ảnh: Võ Bá

Anh Dương Quang Sang, nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Công ích TP.HCM, túc trực dưới chân cầu Sài Gòn chỉ tay về tiệm sửa xe H. (nằm dưới chân cầu) nói nghi thủ phạm ở tiệm sửa xe này nhưng khó có thể bắt giữ tận tay. Nguyên do “đinh tặc” thường rải đinh buổi tối, hễ nắm được ngày không có lực lượng hút đinh thì họ rải đinh trên cầu.

Trung tá Nguyễn Trung Thành, Phó Trưởng Công an phường 25, quận Bình Thạnh, cho biết: “Hiện chưa nắm được tình trạng xe cán đinh do đinh tặc rải trên cầu Sài Gòn vì người dân không đến trình báo vụ việc. Người dân có tâm lý sợ phiền hà khi vào trình báo tại công an phường, vả lại vá lại cái ruột xe không đáng bao nhiêu nên họ bỏ qua. Cũng từ tâm lý này mà khó xử lý hình sự “đinh tặc” được vì thiếu người bị hại trong vụ án hình sự”. Ông Thành cho biết thêm, trước đó công an phường bắt giữ một người thừa nhận có rải đinh để kiếm lợi nhưng sau đó chỉ xử phạt hành chính vì không đủ cơ sở xử lý hình sự. “Công an phường thường tổ chức tuần tra đêm để hạn chế đinh tặc, đồng thời triệu tập chủ các tiệm vá sửa xe cam kết không rải đinh xuống đường. Mặc dù có tiệm sửa xe làm cam kết không rải đinh nhưng khó tin được, biết đâu họ nói một đường, làm một nẻo không chừng. Phường 25 là một trong sáu phường trọng điểm, phải tăng cường giám sát, xử lý đinh tặc, chuyển hóa toàn diện, do vậy chúng tôi rất kiên quyết” - ông Thành nói.

VÕ BÁ