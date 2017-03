Đỉnh lũ ở ĐBSCL rất thấp

Cụ thể, đỉnh lũ trên sông Tiền tại Tân Châu sẽ đạt mức từ 3,05 - 3,15m, trên sông Hậu tại Châu Đốc khoảng 2,6m. Qua theo dõi cho thấy, mực nước lũ trên sông Hậu tại Châu Đốc ngày 9-10 ở mức 2,59m; trên sông Tiền tại Tân Châu ngày 11-10 đạt 3,05m. Nhiều khả năng đây là đỉnh lũ của năm 2010. Hiện tại, mực nước tại Tân Châu giảm còn 3,03m, tại Châu Đốc là 2,54m. So với năm 2009, đỉnh lũ trên sông tiền tại Tân Châu đạt mức 4,12m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 3,52m.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng lũ năm 2010 ở ĐBSCL nhỏ là do lượng mưa ở thượng nguồn rất thấp so với mức trung bình nhiều năm. Mặt khác, do các quốc gia đầu nguồn xây nhiều đập chứa nước làm hạn chế lượng nước đổ về hạ nguồn, dẫn đến lũ nhỏ ở ĐBSCL.

