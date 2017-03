“Đinh tặc” hoành hành dịp lễ

Dịp lễ 2-9, quốc lộ 1A (đoạn qua Khu công nghiệp Sóng Thần) và tuyến quốc lộ 13 là hai “điểm đen” rải đinh “đón” khách đi Khu du lịch Suối Tiên và từ TP.HCM đổ về Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương).

“Đinh tặc” di động

Tối 2-9, lúc lưu thông xuống cầu vượt Sóng Thần (phía quận Thủ Đức), đột nhiên anh Nguyễn Xuân Nghĩa (ngụ Đồng Nai) bị đảo tay lái, ngã xuống đường. Đang tập tễnh dắt xe tìm chỗ vá, anh được một thanh niên chạy đến tận tình dắt phụ xe xuống dốc cầu. Sau đó người này nhanh nhảu lấy đồ nghề tháo ruột xe, rồi lựa lúc anh không để ý, gã dùng thanh móc lốp xe chọc mạnh vào săm, xé đứt đôi, kéo ra chìa cho anh coi rồi thay ruột mới cho anh với giá 80.000 đồng. Sau “phi vụ” này, người vá xe tấp vào lề đường gần cổng Bến xe Lam Hồng (xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương) chống xe chờ “con mồi” khác.

Một đối tượng vá xe di động đang thay ruột xe cho khách. (Ảnh chụp tối 2-9) Ảnh: VÕ BÁ

Một thanh niên tên Long hành nghề vá xe di động gần một tháng cho biết ngoài việc “ăn theo” các điểm vá cố định chuyên rải đinh quốc lộ 13 thì Long cũng rải đinh hai điểm khác ở quốc lộ 13 từ cầu vượt Bình Phước (Thủ Đức) đến cầu ông Bố (Thuận An, Bình Dương). Long khoe mỗi ngày chỉ cần ba người “dính” là có hơn trăm ngàn đồng, khỏe re! Hằng ngày Long chạy xe ôm nhưng nguồn thu chính vẫn là vá, thay ruột xe cho người đi đường. “Giá loại ruột Toàn Cầu này em mua mối chỉ 18 ngàn đồng nhưng thay cho khách lấy 60 ngàn, ban đêm lấy 80 ngàn. Nếu lủng lỗ nhỏ mình ngoáy cho thành lỗ bự” - Long bật mí.

Một người ở CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một) cho biết dịp lễ 2-9, “đinh tặc” đã dịch chuyển địa bàn, rải nhiều về hướng huyện Thuận An, đón người đi chơi lễ từ hướng TP.HCM.

Bắt ngày, rải đêm

Theo Công an xã An Bình, có khoảng năm đối tượng vá xe di động trên đoạn đường hơn 1 km qua địa bàn xã. Công an có mời những người này về làm việc nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tịch thu đồ nghề, phạt hành chính, sau đó họ lại hoạt động như cũ. Mặc dù các điểm sửa xe không phép đã bị công an tém dẹp nhưng nạn “đinh tặc” vẫn không giảm. Theo một công an viên, các đối tượng vá xe di động trên có biểu hiện rải đinh nhưng chưa bắt được quả tang.

Một nạn nhân bị cán đinh tại cầu Ông Bố (huyện Thuận An, Bình Dương).

Trên đoạn đường chưa đầy 1 km từ bến xe đến đường vào trụ sở Công an xã An Bình mọc lên nhiều điểm vá xe tạm bợ. Theo quan sát của chúng tôi, trưa 2-9, có ba trường hợp bị cán đinh tại tiệm sửa xe sát cửa hàng xăng dầu đoạn quốc lộ 1A. Cả ba người đều phải thay ruột mới. Tuy nhiên, theo người dân ở đây, người đi đường gặp nạn “đinh tặc” ban đêm khổ gấp nhiều lần ban ngày. Một người bán nước ngay góc đường kể: “Người đi đường khổ lắm, chú à! Ban đêm, tụi vá xe nói bao nhiêu họ cũng phải đưa. “Chém” nhất vẫn là mấy thằng vá xe di dộng. Một miếng vá tụi nó lấy tới 30 ngàn, thay ruột mới 80 ngàn. Có mấy lần tôi cho người ta gửi hàng để đẩy xe về nhà người thân sửa thì bị tụi nó chửi te tua, còn bị dọa nữa”.

Lãnh đạo Công an xã An Bình cho biết do “đinh tặc” đã quá quen mặt công an xã nên dù có tuần tra cũng không phát hiện được, mặt khác cũng không đủ lực lượng, vì vậy công an xã chọn phương án hút đinh. Hằng ngày, lực lượng công an đưa xe hút đinh tự chế “càn” nhiều vòng đoạn đường chưa đầy 1 km từ cầu vượt Linh Xuân tới cầu vượt Sóng Thần, thu được khoảng 5 kg đinh các loại. Tuy nhiên, theo người dân ở đây, công an gom đinh ban ngày, “đinh tặc” rải ban đêm. Điểm đen về nạn rải đinh mới xuất hiện trong dịp lễ 2-9 nằm trên quốc lộ 1A thuộc Khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân) với hàng chục nạn nhân mỗi ngày. Đối tượng chính của “đinh tặc” là lượng công nhân đông đảo trên địa bàn và người dân qua lại tuyến quốc lộ trên.

VÕ BÁ