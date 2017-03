Dịp lễ 2-9: Không kẹt đường, các điểm vui chơi chật cứng

Hàng trăm ngàn người đã đổ về các bến xe, bến phà để đi chơi lễ hoặc về các tỉnh thăm nhà nhưng không diễn ra cảnh dồn ứ hành khách như mọi năm…

Khách tăng 40% nhưng không thiếu xe

Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đã đổ về Bến xe miền Tây, chủ yếu về các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp nhưng không bị dồn ứ khách. Theo ông Huỳnh Hải Oanh - Phó Giám đốc Bến xe miền Tây, lượng khách đi nghỉ lễ năm nay tăng hơn 40% so với năm trước và tăng hơn 50% so với các ngày thường (đến 21 giờ ngày 1-9 đã có gần 29.200 hành khách lên 1.450 xe khách các loại để về các tỉnh miền Tây, cùng thời điểm năm 2009 là 20.100 khách và 1.260 xe).

Tại Bến xe miền Đông, hàng chục ngàn người đã lên các chuyến xe về Bình Dương, Bình Phước, Nha Trang, Ninh Thuận, Phan Thiết và Vũng Tàu. Do hành khách đã mua vé trước, biết giờ xuất bến của từng chuyến nên tổng lượng khách đổ về bến này tăng hơn 35% so với dịp lễ năm 2009 nhưng rải đều vào các giờ trong buổi sáng và các hãng xe đã điều xe từ các tuyến đường dài ít khách sang chạy các tuyến đường ngắn nhưng nhiều khách nên khách đến bến chỉ chờ khoảng 20-30 phút.

Theo ông Trần Thanh Bảo - Trưởng phòng Điều hành Công ty Thiên Phú, lượng khách từ Bến xe miền Đông đi Vũng Tàu đột biến tăng lên hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Công ty này đã đưa hơn 80 xe loại 16 chỗ quay vòng liên tục và vẫn giữ nguyên giá vé (60.000 đồng/hành khách/lượt) để giải tỏa nhanh lượng khách trên.

Tăng phà nên khách không bị kẹt

Trước ngày lễ, bến phà Cát Lái đã kịp đưa hai chiếc phà loại 100 tấn thuê từ Bến Tre lên hoạt động. Trong sáng 2-9, tám chiếc phà (bốn chiếc loại 60 tấn và bốn chiếc loại 100 tấn) liên tục chạy qua chạy lại giữa hai đầu Nhơn Trạch (Đồng Nai) và quận 2 (TP.HCM) để đón khách nên không xảy ra kẹt phà.

Theo ông Trần Minh Thành - Giám đốc bến phà Cát Lái, từ chiều 1-9 đến gần 3 giờ sáng ngày 2-9 bến này đã vận chuyển được hơn 42.000 hành khách (cùng kỳ năm 2009 là 27.000 hành khách). Dự tính trong cả ngày sẽ đạt khoảng 60.000 hành khách (năm 2009 là 47.000).

Xe máy qua cửa ngõ miền Tây tăng đột biến

Ngay từ chiều 1-9, hàng ngàn công nhân quê ở các tỉnh miền Tây tranh thủ về thăm nhà trong dịp lễ 2-9 bằng xe gắn máy qua cửa ngõ miền Tây trên quốc lộ 1A. Vì thế, hướng lưu thông về miền Tây xe đông gấp năm đến sáu lần so với chiều ngược lại nhưng đường vẫn thông thoáng.

Theo Trung tá Lại Văn Ba - Đội trưởng Đội CSGT An Lạc - Phòng CSGT đường bộ (Công an TP.HCM), trong và sau lễ, đơn vị ông đã tăng cường lực lượng tuần tra trên đường. Ông Ba cũng cho biết giao thông thông thoáng trên quốc lộ 1A vì có khoảng 70% các loại xe ôtô đi về miền Tây chuyển vào đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương. “Hơn nữa, do lượng xe về miền Tây đi từ chiều và đêm ngày 1 đến sáng 2-9 nên không bị dồn ứ trên mặt đường” - ông Ba nói.

Công an tuần tra liên tục

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Cường - Phó Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, ngay từ sáng sớm 2-9, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ của đội đã tuần tra liên tục trên xa lộ Hà Nội, xa lộ Đại Hàn và quốc lộ 1 nên không có hiện tượng đi thành đoàn, dàn hàng ngang, lấn sang làn đường ôtô… Tại khu vực Suối Tiên, các cán bộ, chiến sĩ tuần tra liên tục, xử lý kiên quyết các xe khách, xe buýt đón khách không đúng quy định nên không kẹt xe ở điểm nóng trên.

Trên quốc lộ 13 và đường xuyên Á, xe tải vẫn hoạt động cộng với lượng người đi xe máy tăng đột biến nhưng không có chuyện kẹt xe. Tại ngã tư Tam Bình, Gò Dưa, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSGT Bình Triệu đã có mặt thường xuyên để điều hòa giao thông. Trên quốc lộ 13, từ cầu Đúc Nhỏ đến cầu Vĩnh Bình, CSGT tuần tra liên tục nên không xảy ra vụ tai nạn nào. Theo Đại úy Trần Minh Quang - Phó Đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu, trong đêm 2-9, 100% cán bộ, chiến sĩ của đội sẽ tập trung tại quốc lộ 13 và xuyên Á để bảo đảm an toàn cho người dân đi xem bắn pháo hoa và ngăn chặn kịp thời các nhóm thanh niên quá khích tổ chức đua xe, lạng lách.

NHÓM PV