Dịp tết cả nước xảy ra 373 vụ TNGT

Ngoài ra, vụ tai nạn đường sắt ở Đồng Nai đã làm hai người chết và vụ tai nạn đường thủy ở Cà Mau làm ba người thiệt mạng.

Ở Hà Nội, lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu do TNGT và tai nạn sinh hoạt tăng vọt. Tại BV Việt Đức, từ 29 tháng Chạp đến mùng bốn tết có trên 800 người nhập viện cấp cứu, trong đó 491 ca do TNGT (298 ca chấn thương sọ não). Cao điểm nhất là mùng hai tết, có 117 trường hợp TNGT vào BV cấp cứu, (tăng gấp đôi ngày thường) .Trong dịp tết, BV Việt Đức đã tiếp nhận cấp cứu sáu trường hợp dập nát tay và phỏng mặt do đốt pháo.

DX