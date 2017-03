Dịp tết, miền Bắc rét đậm, miền Nam nắng nóng

Các tỉnh đồng bằng, ven biển miền Bắc và bắc miền Trung có mưa nhỏ kèm gió đông bắc mạnh cấp 3, cấp 5. Các tỉnh đồng bằng miền Bắc nhiệt độ thấp nhất xuống mức 10-13 độ C. Các tỉnh vùng núi sẽ rét 7-9 độ C. Riêng vùng núi cao Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai), Trùng Khánh (Cao Bằng)… rét 4-6 độ C. Nhiều khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Các tỉnh miền Trung trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ ban đêm phổ biến khoảng 14-17 độ C.

Gió mùa đông bắc cũng sẽ khuếch tán xuống các tỉnh phía Nam. Mùng một và mùng hai tết, các tỉnh nam miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên trời tương đối nóng. Từ mùng ba tết, trời mát mẻ vào ban ngày, ban đêm nhiệt độ xuống thấp hơn, khoảng 16-20 độ C nên trời se lạnh.

HOÀNG VÂN