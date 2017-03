DN muốn lập nhóm ‘hiệp sĩ’ đường phố

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn TP.HCM vào đầu tháng 3 vừa qua, các lãnh đạo nêu nhiều giải pháp để kéo giảm tội phạm. Đáng chú ý là đề xuất nghiên cứu thành lập các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm. Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết TP.HCM không tổ chức đại trà mà chỉ những người có khả năng, điều kiện và tình nguyện tham gia thì TP sẽ tạo điều kiện cho họ phát huy với tư cách là thành viên tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phía công an sẽ xem xét tất cả khía cạnh về hình thức tổ chức, thẩm quyền, quy trình, trình tự, cơ chế vận hành... của câu lạc bộ phòng, chống tội phạm. ___________________________ Khi thành phố đang vận động người dân cùng tham gia bắt cướp để giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội thì cách làm của Công ty TC là đáng khen ngợi. Tuy nhiên, để xin giấy phép hoạt động chính quy thì rất khó. Bởi việc bắt cướp, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội là việc làm của công an, lực lượng vũ trang. Các nhóm hiệp sĩ đường phố từ trước đến nay chỉ là hoạt động tự phát của người dân. Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Đoàn Luật sư TP.HCM