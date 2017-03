Đổ cần cẩu ngàn tấn làm ba người chết

Lúc xảy ra tai nạn, xe cẩu loại CC6800 trọng tải 1.250 tấn do anh Đỗ Văn Thương (Công ty Cổ phần Chế tạo Dàn khoan dầu khí) điều khiển nâng bốc hàng. Do đất tại khu vực bị lún khiến cần cẩu đổ sập làm ba công nhân tử vong, hai công nhân khác bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TK

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an đã có mặt tại hiện trường. Do tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề xuất giao cho cảng PTSC bảo vệ hiện trường, trong ngày 19-11 sẽ trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định.

Những công nhân thiệt mạng đã được đưa về gia đình an táng trong chiều 18-11.

TRÙNG KHÁNH