Đồ chơi đĩa bay TQ ở Việt Nam gây hại gan, thận

Một phát hiện tương tự liên quan đến tác hại của chất Phthalates trong đồ chơi trẻ em cũng vừa được công bố tại Singapore.

Hôm 16/8/2010, trên “Channel NewsAsia”, Hiệp hội người tiêu dùng của Singapore - the Consumers Association of Singapore) CASE đã công bố báo cáo về vấn đề này.



Gần một nửa đồ chơi được kiểm nghiệm bị phát hiện có chứa chất độc gây hại. Trong 50 mẫu đồ chơi mà CASE lấy ngẫu nhiên, có 23 mẫu đồ chơi có hàm lượng Phthalate và chì cao hơn rất nhiều mức cho phép. Các đồ chơi có mầu sắc sặc sỡ thường chứa hàm lượng chì rất lớn còn trong các đồ chơi bằng nhựa thì lượng Phthalates thường vượt mức cho phép rất lớn.



Trong đó có nhiều mẫu đồ chơi có hàm lượng Phthalates cao gấp 5000 lần giới hạn cho phép của các tiêu chuẩn an toàn quốc tế, là ngưỡng có thể gây ung thư cho người tiếp xúc.



Các đồ chơi không đạt tiêu chuẩn được CASE thông báo trên website với hình ảnh và các thông tin về nhà phân phối và nhà bán lẻ theo đó người tiêu dùng sẽ được hoàn trả lại đồ chơi không đạt tiêu chuẩn đã mua.



Case khuyến cáo khách hàng đọc kỹ bao bì sản phẩm đồ chơi trước khi mua: nước sản xuất, các tiêu chuẩn an toàn đạt được CE, EU… và thông tin của đại lý phân phối và nhà nhập khẩu.