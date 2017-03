Đó là bệnh cuồng dâm

Nói cách khác, hiện tượng luôn luôn thèm khát tình dục và tìm cách thỏa mãn thèm khát đó là mang bệnh cuồng dâm.

Giống trường hợp Võ Tắc Thiên

Với những người mắc bệnh cuồng dâm, không phải 24/24 giờ họ đều ham muốn. Vì vậy ngoài những lúc lên cơn ham muốn, những lúc gây ra chuyện thì người này có vẻ là một người rất bình thường. Bởi vì chỉ đến khi cơn cuồng thèm khát lên cao, họ không còn là người bình thường có thể kiềm chế được nên sẽ có những hành động bất thường.

Ở nam giới, có một số người mắc bệnh “cương cứng” làm cho họ có cảm giác rất khó chịu, họ luôn đòi hỏi phải được giao hợp. Tuy nhiên, họ thường xuyên giao hợp nhưng không thỏa mãn vì không thể xuất tinh. Chính vì thế người bệnh này luôn đòi hỏi được giao hợp và giao hợp liên tục. Nếu một phụ nữ nào lấy phải người đàn ông này thì đương nhiên sẽ không chịu nổi vì anh ta cứ đòi hỏi liên tục làm cho người phụ nữ rất đau và rất mệt. Bệnh này là do cơ chế về mặt sinh lý chứ không còn thuộc về tâm lý nữa.

Trong trường hợp vụ việc “kiều nữ” đã thấy rõ có vấn đề về mặt sinh lý hoặc có vướng mắc nào đó về mặt tâm lý. Nên người phụ nữ này cảm thấy không bao giờ được thỏa mãn. Giống như ngày xưa trong lịch sử cũng có trường hợp Võ Tắc Thiên hay Từ Hy Thái Hậu mắc chứng cuồng dâm tương tự như vậy. Trong phân tâm học gom tất cả chứng bệnh này gọi là lệch lạc về tình dục.

Cụ thể như bệnh thích phô bày bộ phận sinh dục cho người ngoài thấy. Như thỉnh thoảng chúng ta thấy có những trường hợp đàn ông ra đường cởi hẳn khóa quần cho dương vật ra ngoài và muốn mọi người nhìn. Khi phô bày ra mà được người khác nhìn thì người ta sẽ cảm nhận một khoái cảm nào đó. Hoặc có người mắc bệnh thị dâm. Bản thân họ không thích quan hệ tình dục nhưng lại rất thích nhìn người khác làm chuyện đó. Hay những người thích bạo dâm, khổ dâm, hay như vụ “kiều nữ” đều được gọi là lệch lạc tình dục.

Bệnh khó chữa vì thuộc về vô thức

Điều đáng nói ở đây là bệnh này rất khó chữa, bởi vì nó thuộc về sự vô thức. Chẳng hạn, cách đây vài năm trên báo chí có nhiều diễn đàn thảo luận về việc chồng đánh vợ trong khi làm tình khiến hàng xóm phải kéo đến hòa giải vì chỉ khi quan hệ thì người chồng mới đánh đập vợ mình như vậy. Và sau khi quan hệ xong anh ta lại xin lỗi vợ và rất hiền lành. Nhưng xin lỗi rồi sau đó quan hệ tình dục lại anh ta tiếp tục đánh chửi. Tình trạng này không thể nào giải quyết được bởi nó đã ăn vào vô thức những người đàn ông ấy. Trường hợp này người vợ phải chịu đựng. Và ngay cả khi giải thích với người đàn ông đó rằng biểu hiện đó là một chứng bệnh thì cũng không thể giáo dục được nên nhiều trường hợp phụ nữ buộc phải ly hôn.

Điều đáng nói ở đây, những người này về mặt xã hội họ vẫn đi làm việc như những người bình thường khác. Thậm chí họ được đánh giá là người hiền lành, tốt bụng… Thế nên trong xã hội những “con bệnh” này có thể nói là rất khó chữa…

Lệch lạc tình dục ở nước ngoài nhiều hơn

Ở nước ngoài có số lượng người bị lệch lạc tình dục nhiều hơn Việt Nam và cách bộc lộ của họ cũng khác người Việt Nam. Bởi vì ở đất nước càng tự do thì người ta càng thoải mái bộc lộ bản thân mình. Chẳng hạn, hiện tượng đồng tính thì xã hội nào cũng có một lượng người nhưng tại sao ngày xưa ở ta không thấy hoặc ít thấy? Đó chẳng qua do xã hội bây giờ tự do hơn nên người ta dễ dàng bộc lộ hơn, còn ngày xưa người ta phải giấu.

Ngay cả bệnh cuồng dâm cũng vậy, người ta có nhiều hình thức để thỏa mãn và cũng có nhiều cách để thỏa thuận. Như trong cuốn truyện ở nước ngoài Hai lần tuổi hai mươi kể về một người đàn bà rất đẹp, thuộc tầng lớp quý tộc, đã đến ổ điếm để tự nguyện hành nghề “cho không biếu không” hai buổi tối mỗi tuần. Kết quả là hai buổi tối đó đàn ông kéo đến ổ điếm này ầm ầm. Đấy là một cách biểu hiện bệnh cuồng dâm ở một góc độ.

Ở ta cách đây vài năm cũng có trường hợp một bà lão 68 tuổi nhưng có rất nhiều người tình trẻ là sinh viên. Sự việc lộ ra sau khi bà bị giết vì đòi hỏi người tình nhưng không được thỏa mãn. Đó là chứng bệnh cuồng dâm.

PGS-TS ĐỖ LAI THÚY