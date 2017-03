"Đỏ mắt" tìm mua xăng, dầu

Tại cửa hàng xăng dầu Ngọc Lân (phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ), ông chủ Trương Thanh Ngọc cho biết: Cửa hàng đã ngừng bán dầu diesel, riêng xăng thì còn bán nhưng số lượng hạn chế. Cũng theo ông Ngọc, gần một tuần nay doanh nghiệp đầu mối là Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp thị xã Buôn Hồ (được Công ty Xăng dầu Quân đội ủy thác) không cung cấp dầu diesel nên không có hàng bán cho người dân.

Tại cửa hàng xăng dầu Hồng Quý (phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ), chủ cửa hàng là ông Lê Đình Quý bức xúc: “Từ trước tết tới nay chúng tôi chỉ được cung cấp hàng nhỏ giọt. Đầu tháng 2, đơn vị đầu mối ngừng hẳn cung cấp dầu cho chúng tôi nên phải nghỉ bán. Riêng xăng tôi phải đi mua của các cửa hàng nhà nước (Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên - PV) về bán cầm chừng”.

Theo ông Võ Thanh - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Dăk Lăk tỉnh hiện có bảy đầu mối cung cấp xăng dầu cho 406 cửa hàng, đại lý. Từ sau tết đến nay, ngoài nguồn cung của Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên còn đảm bảo được 2/3 lượng hàng theo yêu cầu, năm đầu mối cung ứng khác chỉ cung ứng cho các đại lý chưa đến 30% lượng hàng theo yêu cầu; riêng Công ty Xăng dầu Quân đội chỉ cung ứng được chưa đến 20% lượng hàng theo yêu cầu.

An Giang: Nhiều cây xăng tại An Giang vẫn tiếp tục siết chặt việc bán ra. Cây xăng Khải Duyên (xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) thuộc Công ty Xăng dầu An Giang đã treo bảng “hết xăng dầu” từ ngày 21-2. Cây xăng An Hòa nằm gần bến phà An Hòa (Chợ Mới) cũng đóng chặt cửa không bán hàng. Tại TP Long Xuyên, ngày 22-2, cây xăng Mê Linh của quân đội nằm tại phường Bình Đức (TP Long Xuyên) lại tiếp tục trương bảng “tạm nghỉ bán xăng dầu”. Trên nhiều tuyến tỉnh lộ thuộc An Giang như 943, 944, 948… vẫn còn nhiều cây xăng đóng cửa chẳng cần lý do.

Hà Nội: Ngày 22-2, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết từ ngày 19 đến 21-2, qua kiểm tra 427 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đã phát hiện tám cửa hàng kinh doanh xăng dầu không bán hoặc tạm ngừng. Sau khi được giám sát, đôn đốc, nhiều cửa hàng hoạt động trở lại. Tuy nhiên, DNTN Phúc Lâm (xã Phúc Lâm, Mỹ Đức) và cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty TNHH Thanh Huy (đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai) vẫn nại lý do hết hàng. Khi kiểm tra bể chứa, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội thấy lượng xăng còn tồn là 1.531 lít, dầu là 10.074 lít.

TP.HCM: Nguồn xăng dầu vẫn đảm bảo cung-cầu. Tối 21-2, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng đã chủ trì cuộc họp khẩn về tình hình nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu. Tại cuộc họp, các doanh nghiệp khẳng định nguồn xăng dầu cung ứng cho thị trường thành phố vẫn rất dồi dào, giá bán ổn định. Việc nhập khẩu nguồn hàng đang theo đúng kế hoạch, thời gian dự trữ tăng lên để đảm bảo an ninh năng lượng.

Miền Trung: Ngày 22-2, Sở Công Thương TP Đà Nẵng đã họp khẩn với năm công ty đầu mối và gần 20 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Tổng Công ty Dầu khí Miền Trung, Công ty Xăng dầu khu vực 5, Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực II… cho hay đang dự trữ lượng xăng dầu vượt 20%-30% so với nhu cầu của thị trường, đủ cung cấp cho Đà Nẵng, Quảng Nam và miền Trung. Để đề phòng, Sở Công Thương TP Đà Nẵng đã huy động toàn bộ lực lượng quản lý thị trường, thanh tra sở; Ban chỉ đạo 127… thường xuyên kiểm tra các cây xăng. Hiện chưa có tình trạng cây xăng đóng cửa, găm hàng như một số nơi khác, chỉ có một cây xăng ở quận Liên Chiểu ngừng bán do bị hỏng.

