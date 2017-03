Do nhầm bảo vệ đánh chết công nhân

Đó là thông tin trong báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên gửi Thủ tướng Chính phủ về vụ xô xát giữa công nhân nhà thầu xây dựng và nhân viên bảo vệ tại công trường Nhà máy Samsung (huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) sáng 9-1. Báo cáo nêu nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn giữa hai bên. Cụ thể, phía công nhân đi làm muộn vẫn đòi xông qua cổng, còn nhân viên bảo vệ ngăn lại không cho. Từ đó dẫn đến xô xát, đánh nhau giữa hai bên. Theo báo cáo có tất cả 13 người bị thương (11 nhân viên bảo vệ và hai công an), ba container và 22 xe máy bị đốt cháy.

Ngày 11-1, ông Dương Ngọc Long, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, cho biết hiện tình hình tại công trường đã ổn định trở lại. Tuy nhiên, tỉnh vẫn yêu cầu lực lượng công an tăng cường và tiếp tục ứng trực đề phòng việc mất an ninh trật tự tái diễn. Trước đó, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng tại công trường xây dựng Nhà máy Samsung.

AX