Do tư thù, chém người ở khu trại giam

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết nguyên nhân bị can Nguyễn Phương Nam (ngụ xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy) xách dao đến công trường xây dựng trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình (đang xây dựng ở xã Lý Trạch, Bố Trạch) chém cùng lúc ba công nhân là do tư thù cá nhân.

Theo Nam khai, Nguyễn Văn Lộng, Nguyễn Văn Hào và Lý Đăng Vũ mời Nam uống rượu, Nam đang bệnh nên không uống. Nhóm của Lộng khiêu khích, Lộng và Nam định đánh nhau nhưng được can ngăn. Khi Nam đang nằm ngủ thì bị nhóm Lộng xách dao xông vào chém khiến Nam phải nhập viện. Sau khi ra viện, nhớ chuyện cũ, Nam mang dao tự chế chạy xe máy hơn 70 km trong đêm ra thẳng công trường xây dựng trại tạm giam. Khoảng 1 giờ ngày 14-9, Nam thấy Lộng, Hào, Vũ ngủ ở nền nhà liền chém liên tiếp. Lộng, Hào, Vũ bị đa chấn thương nghiêm trọng. Hào bị thương nặng nhất với 14 vết chém. Nam chạy trốn về nhà và bị bắt. Gia đình Nam có xuất trình sổ điều trị tâm thần ngoại trú đối với Nam. ĐỨC TÂM