Đổ xô phóng sinh rùa tai đỏ độc hại

Hồ Thủy Liêm trên núi Cấm (Tịnh Biên, An Giang), những ngày qua xuất hiện nhiều con rùa tai đỏ - được thế giới xếp vào loài độc hại và có thể gây bệnh thương hàn, do khách hành hương thả cầu may tháng xá tội vong nhân.

Rùa tai đỏ lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ nhập từ Mỹ về 40 tấn. Loài rùa này sau đó được cơ quan chức năng xác định là độc hại, có thể gây bệnh thương hàn nên buộc công ty phải có phương án ngăn không cho thoát ra ngoài môi trường tự nhiên và tính đến việc tái xuất. Tuy nhiên hiện tại, nhiều con rùa tai đỏ đã "lọt" ra ngoài ao nuôi, được các hộ kinh doanh cá cảnh ở miền Tây bán cho những người nuôi rùa cảnh hoặc thả phóng sinh với giá 40.000-70.000 đồng một con. Bị cơ quan chức năng kiểm soát kỹ, rùa tai đỏ được chuyển dần đến hồ Thủy Liêm trên núi Cấm để thả phóng sinh nhân tháng 7 - tháng cô hồn hay còn gọi là tháng xá tội vong nhân. Bà Tâm, một khách hàng hương núi Cấm cho biết, bà mua rùa từ Cần Thơ mang lên núi phóng sinh để cầu may. Trong khi đó, theo chính quyền địa phương, núi Cấm ở độ cao trên 600 m so mặt nước biển, hồ Thủy Liêm rộng trên một ha nên việc quản lý rùa tai đỏ vô cùng khó khăn. Nhiều người lo ngại khả năng loài rùa này sẽ lan ra môi trường nếu không có biện pháp ngăn chặn. Theo ông Lê Minh Hưng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển Du lịch An Giang, ngay sau khi hay tin loài rùa độc này xuất hiện trên núi Cấm, công ty đã chỉ đạo Ban quản lý khu du lịch núi Cấm phải tìm cách xử lý nhanh chóng, kiểm tra các bãi đất ven hồ. Nếu phát hiện các ổ trứng rùa, phải tiêu hủy không cho nở con. Kiểm lâm cũng phối hợp các ban ngành tổ chức đi bắt rùa đang sống dưới hồ. Ban quản lý khu du lịch núi Cấm cũng kêu gọi du khách không thả loài rùa này xuống hồ, nghiêm cấm các hộ kinh doanh trên núi bán rùa tai đỏ để khách phóng sinh. Trong một diễn biến khác, 40 tấn rùa tai đỏ do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ nuôi trong hồ tại ấp Mái dầm, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, từ tháng 4, hiện đã chết trên 9 tấn do không hợp thổ nhưỡng, khí hậu. Cận cảnh rùa tai đỏ nuôi tại hồ ở Vĩnh Long. Ảnh: Đông Nhi Cuối tuần qua, đoàn khảo sát gồm Tổng cục thủy sản cùng các ban ngành tỉnh Vĩnh Long ghi nhận thực tế, rùa tai đỏ nuôi nhốt ở Vĩnh Long đã đẻ trứng, trong hồ xuất hiện nhiều rùa con, dấy lên mối lo sổng ra ngoài tự nhiên gây họa. Mới đây khi thị sát nơi nuôi rùa, ông Chu Tiến Vĩnh, Phó tổng Trưởng Tổng cục Thủy sản nhận định nơi nuôi nhốt không đảm bảo và khả năng rùa thoát ra ngoài rất cao. Theo ông, rùa tai đỏ không nằm trong danh mục những loài được nhập thông thường, mà phải qua khảo nghiệm trước khi cho nhập khẩu. Vì vậy Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ phải sớm giải quyết dứt điểm lượng rùa còn lại trong tháng 8. "Phải tìm cách tiêu thụ bầy rùa tai đỏ, nếu không thì cần tiêu diệt hết để tránh gây họa cho môi trường", ông Vĩnh nhấn mạnh. Theo Đông Nhi (VNE)