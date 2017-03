Dọa sát hại, đặt bom để tống tiền chủ doanh nghiệp

Cuối tháng 12-2009, sau nhiều ngày tìm hiểu quan sát nhà cửa và nơi kinh doanh của một số chủ doanh nghiệp vàng bạc đá quý và thức ăn thủy sản ở Năm Căn, Ngô Đình Tú đã dùng điện thoại nhắn tin tới các chủ doanh nghiệp này đe dọa nếu không đưa tiền sẽ cài bom cho nổ tung tiệm vàng và cơ sở kinh doanh.

Ngoài ra, Tú cũng đe dọa sẽ sát hại người thân của các chủ doanh nghiệp trên bất cứ lúc nào. Một chủ doanh nghiệp kinh doanh tôm giống khác cũng bị Tú nhắn tin đe dọa với những nội dung tương tự.

Sau khi nhận được tin nhắn của Tú, các chủ doanh nghiệp đã báo lên Công an huyện Năm Căn. Sau nhiều ngày điều tra, Công an tiến hành bắt giữ ngay Ngô Đình Tú. Tú khai tại cơ quan công an là do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định tống tiền trên.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Huỳnh Hải (Dân trí)