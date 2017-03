Dọa tự tử, gây náo loạn khu phố

Do mâu thuẫn gia đình, nhiều tháng qua, ông Việt để vợ con về nhà mẹ vợ là bà Huỳnh Thị Cấn (83 tuổi, ở phường Ghềnh Ráng). Nhiều lần ông Việt đến nhà mẹ vợ gây rối, làm mất an ninh trật tự.



Rạng sáng 25-5, ông Việt tiếp tục đến nhà mẹ vợ gây rối, đuổi mọi người ra bên ngoài rồi đóng cửa lại, chỉ còn cháu nội 3 tuổi ngủ quên trong giường.



Khi lực lượng công an được điều động đến, ông Việt cầm dao dọa sẽ tự tử cùng cháu nội. Vụ việc gây náo loạn cả khu phố. Sau hơn 30 phút, lực lượng công an mới khống chế được ông Việt khi ông này vẫn còn chống đối quyết liệt.



Tuy nhiên, theo ông Tám, vì hành động của ông Việt do mâu thuẫn gia đình và chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên chỉ xử lý hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo H.Ánh (NLĐO)