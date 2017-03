Dọa tung ảnh sex, tống tiền bạn “chat”

Theo điều tra ban đầu, trước đây Dũng có quen với chị NTH (ngụ quận 10, TP.HCM) qua mạng. Dũng lấy nickname là “Tina” nói mình là gái, đang ở Canada để làm quen H. Trong một lần trò chuyện trên mạng, H. quên tắt webcam nên Dũng đã quay lại cảnh hai chị em H. đang thay quần áo trong phòng. Vài ngày sau, Dũng sử dụng một nick chat khác là “Hung Pham” để tiếp cận với H. thông báo mình đang nắm trong tay đoạn “clip sex” của hai chị em. Ban đầu, Dũng ra giá 3.000 USD để chuộc đoạn clip. Sau đó, Dũng đặt điều kiện H. phải đi khách sạn “vui vẻ” với Dũng và đưa cho Dũng 10 triệu đồng.

Theo hẹn, trưa 6-6, H. đến quán cà phê Elevan ở phường Bến Thành (quận 1) gặp Dũng. Khi Dũng vừa cầm 10 triệu đồng từ tay thì trinh sát ập vào bắt giữ.

Cùng ngày, Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) tạm giữ Nguyễn Thanh Hùng (ngụ quận Tân Bình) và Thái Đình Khương (ngụ quận Phú Nhuận) để xử lý hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Được biết, anh NTC thiếu nợ cả hai nên bị họ khống chế, đe dọa anh C. gọi điện thoại nhờ bạn mang tiền đến trả. Chiều 9-6, anh NCS (bạn anh C.) mang 10 triệu đồng đến quán cà phê trên đường Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận) để trả. Khi giao dịch đang diễn ra thì trinh sát Công an quận Phú Nhuận bắt quả tang.

MAI KHUÊ