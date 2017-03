Doanh nghiệp chây ì với quyền lợi của công nhân

Công nhân cho biết do gặp khó khăn nên từ tháng 6.2011, xưởng may của công ty này đã ngừng hoạt động và chỉ trả lương chờ việc cho 40 công nhân. Đến đầu tháng 7. 2011, công ty quyết định giải thể xưởng may khiến công nhân bị mất việc. Trong khi đó công ty còn đang nợ BHXH hơn 100 triệu đồng.



Công ty có cam kết sẽ trả nợ nhưng cho đến nay vẫn chưa thực hiện. Do công ty chưa trả nợ BHXH nên nhiều công nhân nghỉ việc nhưng không được chốt sổ BHXH.



Cũng tại huyện Hóc Môn, thời gian qua hàng chục công nhân của công ty TNHH Đức Phú Đăng cũng kêu cứu dù đã nghỉ việc nhiều tháng qua nhưng vẫn chưa được chi trả trợ cấp, chưa được chốt sổ BHXH. LĐLĐ huyện Hóc Môn cho biết sẽ làm việc trực tiếp với ban giám đốc hai doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm kiến nghị của công nhân.



Nếu doanh nghiệp không giải quyết thì cơ quan này sẽ hỗ trợ công nhân khởi kiện ra tòa.



Theo Hà Dịu (SGTT.VN )